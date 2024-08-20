送暖！鍾東錦：柯文哲不是一個貪錢的人

鍾東錦今日受訪。（照片：苗栗縣政府提供） 中評社苗栗8月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金申報不實的帳務風暴，在2022地方選舉脫離國民黨參選而獲柯站台輔選的無黨籍苗栗縣長鍾東錦昨晚在臉書發文為柯送暖，今日鍾出席活動時受訪也再次強調，就他個人觀察，不認為柯是一個貪錢的人。



鍾東錦昨晚在臉書發文表示，“貪是人性，只是有人貪名，有人貪利，有人貪權，我所知道的柯文哲，絕不貪錢。”鍾回憶，他第一次見到柯，是在台北一處不起眼的辦公室，沒有氣派裝潢，沒有美酒佳釀，整個空蕩的房間，衹有一張簡單的組合桌、六張椅。



鍾東錦回憶，2022地方選舉時，他是全台電視媒體圍剿的對象，而柯文哲是如日中天的政治明星，當時柯見他的風險很大，而他見柯則像是一個意外的驚喜。柯當時告訴他只接受小額捐款與法定的企業捐款額度，一切依法行政，並沒有開口跟他要一毛錢，更沒有交換任何政治利益，只是與他分享選戰策略，並且鼓勵他：“不能以一個人的過去來衡量他的未來，誰沒有過去？”



鍾東錦透露，直到現在，他跟柯文哲偶爾聯繫，但他對柯的印象一直沒變。柯聰明絕頂，卻不懂人情，甚至有點冷酷，有時候獨斷獨行，但柯絕不是一個會貪污的人。鍾說，在他人生最艱難的2022年，柯文哲拉了他一把，卻什麼也沒有要求。他不會因為柯如今落難就忘了過去，司法自會給人民解釋。有錯就認，有過就罰。