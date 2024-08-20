亂了套！台北市湖光市場獼猴出現搶水果

台北市內湖區驚傳有台灣獼猴出沒。（李彥秀臉書） 中評社台北8月20日電／台北市內湖區近日驚傳有台灣獼猴出沒，有住戶發現猴子坐在自家陽台的冷氣窗台，甚至有3隻獼猴闖入市場，搶奪攤位水果，引發當地民眾擔憂，害怕遭受攻擊。對此，動保處表示會加強放置誘捕籠，目前已有獼猴落網。



有網友於臉書“內湖&松山&南港&汐止集團”發文指出，16日在內湖星雲街、靠近方濟中學，看到2隻台灣獼猴出沒，先是坐在機車儀表板上，隨後還大步走在馬路上，似乎完全不怕人。



發文曝光後，引來其他網友回應：“前幾天在頂樓曬衣服！牠從我旁邊走過來，坐在我面前跟我對看”、“瑞光路112巷口也有”、“上個禮拜東湖康樂街也出現過2隻猴子，不知道是不是同樣的2隻猴子”、“這2隻昰不是出現在大湖公園的那2隻”。也有網友提醒，“請大家不要餵食，原因是北部夏天氣溫高、季節交替，山上農民種植的食物，只能種些瓜果類跟地瓜、地瓜葉、空心菜等，沒有水果類可供山猴偷食”。



中國國民黨籍內湖、南港區“立委”李彥秀19日在臉書呼籲，內湖鄉親請注意，湖光市場出現獼猴，跑到攤位上搶奪水果食用，有民眾在市場外的社區看到獼猴大搖大擺逛大街，且獼猴體型偏大。鄉親們要小心，以免被獼猴攻擊，如有遇到獼猴，請致電台北市動物保護處。

