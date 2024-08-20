民進黨高雄市長初選提早辦？陳其邁表態贊成

高雄市長陳其邁。（中評社） 中評社高雄8月20日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長黨內初選現有5人角逐，也傳出是否提前舉辦初選?民進黨籍高雄市長陳其邁今天下午表態贊成，他認為黨內競爭稍微比劃一下就好，重點還是由市民決定。他也強調自己角色是糾察隊兼桶箍，也提到要贏得初選、也要贏得風度。



下屆高雄市長藍營由中國國民黨不分區“立委”、高雄市黨部主委柯志恩為熱門人選。民進黨則有“立委”林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等人爭取提名，加上前“勞動部長”許銘春今天宣布參選，角逐者已有5人。



針對黨內傳出初選期程提早議題，陳其邁下午市政會議前接受媒體聯訪表示，他是贊成提早初選，畢竟是黨內競爭，稍微比劃一下就好，還是由市民來做決定。他說5位其實都很優秀，不管是基層服務或“國會”表現，或是部長任內表現，也都深獲肯定。



陳其邁表示，民主就是熱鬧一點，他的工作就是初選前當糾察隊，贏得初選也要贏得風度，大家都在看，民進黨支持者也很注重，沒有風度就不會贏得黨員及支持者的好感。而初選過後他的工作就是輔選，希望推出的候選人能夠延續綠色執政，尤其高雄在轉型的關鍵裡，希望說能夠帶領高雄繼續成長。他強調自己是糾察隊兼桶箍。



媒體追問看好誰？陳其邁則回應“不太會看耶，現在都市政優先，但大家實力都還不錯，而且競爭過程也不會口出惡言，很有風度，繼續維持下去很好，民主就是要熱鬧一點，假如說比較無聊很早就……”陳其邁突然欲言又止，接著表示他還是不要講太多了。



媒體追問會有第6人嗎？陳其邁表示這個他不知道，大家都能選，衹有他不能參選，他是鼓勵啦，民主要不怕競爭，選賢與能。