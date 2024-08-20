中京院再訪台　首演兩岸名編創合作《孟麗君》

《四郎探母》由于魁智（左）、李勝素（右）將分別飾演楊延輝與鐵鏡公主。（傳大藝術提供） 中評社台北8月20日電／由于魁智、李勝素領銜，中國國家京劇院（中京院）去年訪台30周年的演出造成轟動，今年再度受邀來台，將於10月8日至13日在台北兩院廳演出包括《孟麗君》、《群英會．借東風．華容道》、《鳳還巢》、《太真外傳》、《四郎探母》、《龍鳳呈祥》等戲迷耳熟能詳的戲碼。



首演的《孟麗君》是根據劇作家王安祈教授的改編本演出，為兩岸的戲曲深化交流再添新頁。李勝素1992年曾以王安祈教授改編的《孟麗君》參加“全國京劇青年團隊劇目匯演”，榮獲大陸文化部“新劇目匯演優秀表演獎”。此次重排此劇，中京院特邀資深導演孫桂元執導，還聘請知名作曲家謝振強為音樂唱腔設計。編、創名家齊備，將以新創作、新唱腔、新舞美的全新之作呈現。



《孟麗君》講述奇女子孟麗君與未婚夫皇甫遭劉國丈妒害，兩家遭抄家發配。為洗脫冤情，孟麗君改名儷明堂，女扮男裝入朝為相，不料後遭皇帝識破身份，有意納之為妃。幸虧太后得知儷相女兒身，與太師密議金殿賜婚，孟麗君與皇甫才終成姻眷。



《孟麗君》將由李勝素飾演孟麗君，于魁智飾演皇帝，陳旭之飾演皇甫少華，王越飾演孟士元，郭瑤瑤飾演太后，馬翔飛飾演梁太師，胡濱飾演劉國丈，是今年節目一大亮點。

