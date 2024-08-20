林右昌大讚罷樑　基隆市府痛批未護市產

基隆市政府發言人呂謦煒。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月20日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在10月3日進行投票。民進黨秘書長、前基隆市長林右昌20日在基隆火力全開痛批謝國樑。基隆市府反擊表示，市府與NET在東岸商場的爭議已獲得四連勝平反，這是林右昌執政留下的爛攤子，林右昌任內未積極要求NET將商場增建部分登記給市府，導致NET意圖霸佔商場，差點將東岸商場送給財團，十分遺憾。



NET（主富公司）向市府承租東岸商場自建2至4樓賣場所有權紛爭，以及NET不滿市府東岸商場ROT促參案審議結果由微風公司得標提告，是這次綠營發動罷免謝國樑的導火線，雙方鬧上法院後，基隆市政府已四連勝。



林右昌今日返回基隆參拜福德宮、到仁愛市場吃小吃，受訪時說，罷免案成案是基隆市民的勝利，謝國樑頻頻找大咖來站台，民團是小蝦米對抗大鯨魚，而罷樑是罷人，跟黨無關，即便自己是民進黨員，一樣支持罷樑。國民黨刻意操作藍白合，但罷免不分藍綠，謝國樑執政施政滿意度是最後一名，國民黨只能傾全黨之力救無能的謝。而在東岸商場爭議上，謝更是出賣基隆、掏空基隆，北北基桃月票爭功更是割稻尾。



基隆市政府發言人呂謦煒20日反擊，林右昌的說法是顛倒是非，林右昌任內未積極要求NET將商場增建部分登記給市府，導致NET意圖霸佔商場，更導致市府粗估約短收數十億元新台幣的營運權利金，很遺憾林右昌時代未能積極護產，才導致謝市府要為林前市府收爛攤子。



呂謦煒指出，林右昌前市府原與大日公司簽訂5年的OT案合約，大日公司卻與NET簽訂10年合約，更將停車場增建成商場，將原本的OT案硬生生變成ROT案，林右昌市府不僅知情，甚至積極促成，導致市府粗估約短收數十億的營運權利金，種種作為不符ROT規範。林前市府甚至未積極要求NET將增建部分之產權登記給市府，導致市民蒙受巨大損失，市產差點淪為財團所有，市府對此感到遺憾。



呂謦煒表示，謝市府上任後積極守護市產，如今從法院訴訟到行政審議已四連勝，NET霸佔商場的說詞毫無正當性，東岸商場產權應屬市府所有。對於林右昌指控謝市府多起20至30年案件委商掏空基隆一事，他要質疑，前台南市長賴清德時推動的台南海安路停車場ROT案，年限就是20年，難道林右昌認為賴清德的20年可以，謝國樑的20年就不行？基隆市政府不會受到外界政治鬥爭、操作輿論之影響，將持續守護市民權益，捍衛市產，相信市民會認同。