蔡錫勲析日本政局　岸田文雄親美卻敗在內政

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月21日電（記者 楊騰凱）日本首相岸田文雄日前宣布不投入9月登場的自民黨總裁選舉，意味自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務。淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲向中評社表示，岸田所屬的派閥“岸田派”疑似涉入日本去年底爆發的政治獻金低報收入案，最終拖垮岸田支持率，迫使他必須交棒。雖然岸田在親美路線上表現積極，但最後還是敗在內政。



日本自民黨在眾議院465席中擁有單獨過半數的257席，在參議院擁有114席，再加上執政聯盟公明黨27席，超過總席次248席的過半數，自民黨總裁選舉形同日本首相選舉。



蔡錫勲為美國猶他大學經濟系學士，日本東北大學經濟學碩士、博士。曾任日本東京大學研究員、日本早稻田大學公共經營研究科交換研究員、淡江大學日本政經研究所所長，現為淡江大學日本政經研究碩士班教授。蔡錫勲研究專長包括經營戰略、日本大戰略，並有“奪回強日本：歷代最長安倍政權7年8個月的政策評價”等日文著作。



日本自民黨去年11月爆發政治獻金醜聞，募款餐會餐券販售的部分收入，疑似以“回扣”方式回流給議員，這些金額並未刊載在政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的“小金庫”，遭日本檢方介入調查。



蔡錫勲表示，岸田文雄放棄連任首相，最主要的原因還是去年底爆發的政治獻金疑似低報實際收入一案，岸田文雄為這件事情還解散他曾擔任會長的派閥“宏池會”，希望藉此讓自民黨翻身。可是就算這樣做了，岸田文雄的支持率卻一直沒有上升，等於是日本國民已經無法認同他，原則上岸田文雄是想繼續連任的，只是從今年初一直撐到現在，支持率都沒有提升。



蔡錫勲指出，至於俄烏戰爭遲遲未能落幕，也可能是導致岸田文雄必須卸任間接原因，因為戰爭導致通貨膨脹，進口物品包括原油、小麥等價格上漲，民生就受到衝擊，這都使得岸田政府被指責經濟表現不佳。