台灣7月外銷訂單500億美元　連5紅

2024年7月外銷訂單500.3億美元，年增率4.8%。(圖:統計處提供) 台灣2023年7月至2024年7月，各月外銷訂單金額與年增率。(圖:統計處提供) 中評社台北8月20日電／台“經濟部”統計處今天公布7月外銷訂單為500.3億美元，表現優於預期，年增4.8%，連5個月正成長。



“經濟部”上個月原預計7月外銷訂單為465億美元至485億美元之間，年減幅2.6%至年增1.6%，訂單展望保守，甚至可能出現負成長。當時統計處長黃于玲解釋，因去年7月有廠商接獲大單，墊高比較基期所致，即便真的出現負成長，預估也只是短期現象。不過，最終7月訂單金額表現優於預期。



累計1－7月的外銷訂單為3，248.9億美元，年增2.7%。



7月主要接單貨品中，衹有化學品為負成長，其餘全都正成長。化學品接單14.7億美元，年減0.6%，主要是持續受到海外同業產能開出影響，致接單減少。



“經濟部”表示，展望未來，受主要國家貨幣政策動向、地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，恐抑制全球景氣復甦力道，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴增，加上台灣半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，均有助於支撐外銷接單持續成長。