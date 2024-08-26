陳文甲語中評：綠踩到大陸底線　情勢愈緊張

開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月26日電（記者 張穎齊）兩岸關係多變，“行政院長”卓榮泰日前表示“兩岸的友善之門已打得很開”，但台灣卻仍有禁團令，官方交流停擺。開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲接受中評社訪問表示，兩岸民間旅遊看似有破冰的機會，但官方仍是互不信任，因賴清德已拋出“兩國互不隸屬”，在賴的任內，兩岸情勢只會愈來愈緊張，官方合作機會並不大。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授。曾任開南大學國際企業學系暨研究所助理教授兼國際及兩岸事務處副處長、中山大學中國與亞太區域研究所兼任助理教授。專長為國際時事評論、國際關係研究、“國安”戰略研究。



陳文甲表示，兩岸的互動始終取決中美博弈，中美現在是競爭大於合作，台灣被推上風口浪尖，位在美國的印太戰略最前緣，台灣是被動的，要配合美國、依賴美國。因此兩岸官方政策，彼此仍是互不信任，因賴清德520就職以拋出“兩國互不隸屬”的說辭。



陳文甲說，兩岸官方無互動，只有民間經貿有些維繫，還有在野黨與對岸之間的互動，因此從這角度看，兩岸民間破冰比較有機會，當然民間也在想方設法協助官方政府，有對話機制，從非官方到官方、循序漸進，不是說完全沒機會，因民間還是有些努力。

