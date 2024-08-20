民眾黨停權黃珊珊3年不影響不分區“立委”職

民眾黨中評會決議，黃珊珊停權3年。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，民眾黨中央評議委員會20日晚間決議，時任競選總幹事黃珊珊即日起停權3年，時任競總財務長李文宗、會計師端木正除名。



據瞭解，黃珊珊即日起停止所有黨務，但黃珊珊仍是民眾黨籍，不影響其民眾黨不分區“立委”職務。對黃珊珊影響最大的是2026地方選舉無法再被民眾黨提名，因黃珊珊將被停權到2027年9月20日。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡表示，黃珊珊在中評會裁處前，即已請辭黨職（含中央委員與黨團副總召），民眾黨團16日曾開會，8席“立委”表決，共同推派民眾黨“立委”吳春城遞補黨團副總召、“立委”麥玉珍接任黨團幹事長。



至於民眾黨查帳小組作業，黃珊珊未來將持續負責善後小組查帳事宜，若有更新進度，會擇期儘速向社會大眾報告。



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。



民眾黨中評會20日下午再度召開，並邀請黃珊珊、李文宗、端木正到場陳述，最終衹有黃珊珊親自到場。民眾黨中評會晚間發出新聞稿表示，裁決黃珊珊以停權上限最高3年議處，並由中評會成立專案調查小組，若後續調查有涉入案情情節重大，將再行議處。同案競選總部財務長李文宗除名、黨員端木正除名。