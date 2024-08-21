鄭明德：民進黨內反撲勢力強大　爆料攻賴系

長期研究民進黨的台北城市科技大學企管系教授鄭明德。（中評社 資料照） 中評社桃園8月21日電（記者 盧誠輝）賴清德520上任至今剛滿3個月，長期研究民進黨的台北城市科技大學企管系教授鄭明德接受中評社訪問分析，賴上任至今的重點幾乎都放在台灣內部政治，不論是黨內或黨外都毫不手軟，因此也導致反撲勢力的集結，這從“交通部長”李孟諺19日遭爆婚外情下台就可看出。賴第一任期，黨內反貪及反撲戲碼將持續上演。



鄭明德，中山大學中國與亞太區域研究所博士，長期從事民進黨研究，包括派系、黨團、菁英、世代、“台獨”論述與兩岸政策。著有《民進黨新探》、《民進黨新潮流派系研究》、《民進黨研究》、《“立法院”黨團研究》、《一脈總相承－派系政治在民進黨》等著作。



鄭明德表示，賴清德就任滿3個月的重點幾乎都放在台灣內部政治，對外的部分先是藍白合作在“立院”推動的“國會”改革法案，綠營雖然輸得一敗塗地，但後來大法官一裁定，民進黨的整個危機就解除了，由此便可看出賴的決斷力很強，掌握大法官的系統脈絡也非常穩。



他說，對內部分則是民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭收押禁見，賴清德4月25日才握著鄭的手，對外宣布讓鄭接任海基會董事長，但才短短2個多月，鄭就黯然下台、鋃鐺進看守所，也因此讓民進黨內出現一種很奇特的氛圍，現在幾乎已到了人人自危與無所適從的狀態。



鄭明德指出，綠營內部現在可以明顯感受到賴清德打著反貪的大旗，但在黨內卻造成很大的恐慌與不安，所以自然會有人想去集結對抗，因此形成一股反撲勢力的伺機而動，三不五時就出手反擊爆賴身邊人的料，這從“交通部長”李孟諺19日遭爆婚外情下台就可看出一些端倪。

