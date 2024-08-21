黃紹庭：過去一年藍軍在高雄靜悄悄　士氣？

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月21日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選舉，藍營由中國國民黨市黨部主委、不分區“立委”柯志恩出戰大致底定。針對近期藍營在高雄表現不如預期，該怎麼突破困境？國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭接受中評社訪問表示，如果很早就定於一尊，但又沒有盡快進入狀況，這情況長期而往會是好事嗎？黨中央一定要正視這件事，不然2026怎會有一搏的機會？如果這樣，那還不如百家爭鳴，讓有意願的人出來挑戰互相激勵。



黃紹庭，1970年生，高雄人，東海大學物理學系、美國南加州大學電機工程碩士。現任國民黨中常委、國民黨高雄市議員。其父親黃芳仁也是前高雄市議員。



民進黨已有5人表態爭取高雄市長提名，熱度爆錶。黃紹庭表示，回顧2018韓國瑜贏得高雄市長，當時他也是高雄黨部主委，在蹲點一年多的日子，高雄人仍是津津樂道，韓跑遍38個行政區，從南到北、從市區到郊區、從海線到山線，也符合高雄人的胃口，每跑一個行程高雄人都有感，每跑一個行程影響力就擴張，後續才能在2018年捲起千堆雪，一舉翻轉民進黨長達20、30年執政。



距離2026選舉投票剩2年3個月，黃紹庭表示，有韓國瑜這樣的前例，不得不去問，黨中央到底未來要用什麼戰術戰略把高雄光復回來，黨中央一定要好好思考這個問題。雖然黨中央很清楚就是屬意柯志恩選2026高雄市長，但未來有沒有其他人要出來挑戰，這還是未知數。畢竟選舉沒有到最後一刻，都還不知道。



民進黨高雄市長初選已有5人表態爭取，黃紹庭表示，目前觀察起來，其實人多爭取是好事，第一個代表民進黨人才濟濟，很多人要出來為高雄服務的心，這對民進黨是加分的，因為有活力嘛，希望幫高雄服務。所以國民黨若能多幾個出來挑戰，這也不是壞事，反正重點是選前定於一尊，團結起來，這才是選舉要走的過程。

