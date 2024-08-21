中評關注：賴清德為何流失近2百萬鐵粉？

賴清德聲望從520之後持續下滑。（台灣民意基金會提供） 中評社台北8月21日電（記者 黃筱筠）賴清德520上任至今3個月，根據《台灣民意基金會》最新民調顯示，賴鐵粉已經流失將近兩百萬人，如果以賴2024大選得票588萬來看，這個數字令人驚訝。但賴上台肅貪毫不手軟，前桃園市長鄭文燦就因涉及貪污遭到羈押調查，現在還有台灣民眾黨、柯文哲政治獻金爭議延燒，卻無法拉抬賴清德聲望，可見打擊異己，未見正面成效，民眾很可能還是期待賴拿出真正的政績。



《台灣民意基金會》這份最新民調，還包括其他有關於奧運的議題，民眾有高達七成四關心奧運。從奧運開始賴清德就不斷在社群上發文，談到熬夜觀賽等，若在操作認同上，應該會有互相拉抬效果。但顯然民眾已經能夠區隔，並未將奧運或是選手拿金牌，與賴清德執政劃上等號。民調搭配奧運議題並未對賴清德聲望拉抬效果。



從這份民調的三個部分觀察，首先，和上個月相比，贊同賴清德處理大事方式的人下滑3.2個百分點，不贊同的人略增0.3個百分點。這一來一往，使得贊同他處理大事方式的人比不贊同的人雖仍多出15.2個百分點，但和上個月相比，已減少3.5個百分點。而在非常贊同賴處理大事方式的人流失5個百分點，等於流失近百萬鐵粉。第二，若是與520上台相比短短3個月鐵粉流失10.6個百分點。若換算成人數，一個百分點等於19.5萬，10.6個百分點約206萬人。



第三，在好感度方面與最近一次2024年5個剛就任相比可發現，賴清德好感度大幅下滑10.3個百分點，反感度明顯上揚5.7個百分點，無感的人上升3個百分點。一個百分點等於19.5萬人，意味過3個月，對賴清德有好感的人減少2百萬，反感的人增加約111萬，無感的人也增加近60萬人。



賴清德上台這3個月，還沒看到賴推出什麼具體政策。就職滿月記者會，宣布成立“氣候變遷對策委員會”、“全社會防衛韌性委員會”及“健康台灣推動委員會”三個委員會，但沒有看到具體成效，目前都還在規劃、開會階段。民眾對於賴清德的政績感受度不高。加上“立法院”這個會期朝野對立嚴重，更難在民生法案上有具體落實，看到的都是政治攻防，加上操作罷免等，民眾是否對此已經感到厭惡？

