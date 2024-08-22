彭錦鵬：賀錦麗重內政不會加劇國際衝突

台灣大學政治學系兼任副教授彭錦鵬。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月22日電（記者 鄭羿菲）針對美國民主黨2024版黨綱，台灣大學政治學系兼任副教授彭錦鵬接受中評社訪問表示，內容完全是美國長久以來傳統的兩岸政策。若民主黨總統候選人、副總統賀錦麗當選，對中國政策會與美國總統拜登非常類似，從她務實的人格、美國經濟逐步復甦的需求、賀錦麗端出的經濟政策，都顯示將著重美國內政問題，在國際政治方面會盡量維持穩定，不再加劇衝突。



彭錦鵬說，賀錦麗雖在中美關係降溫上沒有太多的政策利多能釋出，如無法降低關稅，但依然會強化與中國保持溝通對話，這是最可能的方向。對台灣來說，很可能會被施壓增加“國防”預算，使得美國在國際政治上所扮演的安全角色能盡量降低。



11月登場的美國2024大選由民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，對決共和黨總統候選人、前總統特朗普。民主黨8月19日也通過2024版黨綱，除持續強化聯盟，也放入對台六項保證，並重申美國的一中政策。



彭錦鵬，美國喬治亞大學公共行政博士、台灣大學政治學系學士、碩士，歷任“中央研究院”歐美研究所副研究員、台灣大學政治學系副教授、第三屆“國民大會代表”。



彭錦鵬告訴中評社，賀錦麗若當選，對中國政策會與拜登非常類似，一是賀錦麗過往在論述對中國政策時，非常保守，都是根據拜登的政策，即便談到應該降低南海、台海的戰爭風險，但並未說明具體細節，且賀錦麗在從政過程中已經成為一個務實的政治人物。



彭錦鵬說，賀錦麗擔任檢察官時，曾稱自己是一個“進步的檢察官”，提倡廢除死刑、強制最低刑期與現金保釋等制度，但後續就慢慢改變主張，支持追夢人計劃、漸進式稅務改革、禁止攻擊性武器等，也就是說賀錦麗開始擔任參議員後的特質是，針對行政事務能夠拋開個人意識形態、解決問題。