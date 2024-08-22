朱新民語中評：四點觀察美國大選勝負

政治大學外交系教授朱新民接受中評社訪問，分析美國大選選情。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月22日電（記者 張嘉文）針對美國大選民主黨賀錦麗和共和黨特朗普之戰，台灣政治大學外交系兼任教授朱新民向中評社表示，可以從四點觀察決定大選勝負關鍵，包括美國選民有多恐懼特朗普回任、選民是否已有選出第一位女總統的心理準備、美國時間9月10日的辯論效應，以及國際情勢如俄烏戰爭等會否有變。



朱新民為政治大學政治研究所法學博士，專業領域是大陸對台政策與兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長、韓國瑜2020大選“國政”顧問團成員。現為政治大學外交學系兼任教授、台灣治理協會副理事長。



11月登場的美國總統大選倒數不到80天，民主黨籍總統拜登退選換成副總統賀錦麗出馬競選後士氣大振，一路猛追特朗普。在美媒最新釋出的全國性調查以及搖擺州追蹤民調中，賀錦麗在7大關鍵搖擺州幾乎與特朗普全面打成平手，選情十分膠著。



朱新民接受中評社訪問時對此表示，決定美國大選勝負關鍵的第一點因素就在特朗普本身，選舉裡面有兩種概念，一種是我認同你，然後支持你、喜歡你，另外一種是我恐懼你，我討厭你、害怕你當選，這一次美國的選舉可能是後面因素占比較大的可能影響。



朱新民說，現在看起來在美國的社會、輿論，很多人或是有不少選民，是害怕特朗普當選，認為特朗普當選後會帶給美國一個不知道什麼的未來，這種心理看起來是蠻強烈的，而且也不斷在發酵中。畢竟特朗普這幾年言行帶給美國社會很大混亂，在價值秩序和對美國前途上有一種不安全感。而這些就比較容易凝聚選民對於賀錦麗的支持，所以這是第一個重要因素。



第二個因素，朱新民說，這次選舉賀錦麗可能要去克服成為美國現代史上第一位女性總統，換句話說，美國社會是不是已有了這種成熟、可以接受的心理，所以賀錦麗剩下的兩個多月的時間，如何讓美國選民對她產生更大的信任感跟接受感。