柯文哲偕陳佩琪上班　被問黃珊珊不說話快閃

柯文哲難得出門不受訪，妻子陳佩琪也跟在後頭一同出門上班。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月21日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，民眾黨中評會20日裁處時任競選總幹事黃珊珊停權3年。柯文哲連日來只要媒體一早7點到柯家樓下守候，都會讓記者問到飽，但柯文哲21日出門被問到黃珊珊的懲處問題時，卻一改常態，不發一語，直接坐上車前往民眾黨中央。



值得注意的是，柯文哲一早7點15分步出家門時，昨天說要每天開小型記者會的妻子陳佩琪也跟在後頭一同出門，媒體看到柯、陳2人一同出門，還驚呼“兩個一起耶！”不過，柯文哲即便被媒體包圍也沒有回答任何問題，三步一回頭看陳佩琪有沒有跟上，上車前還停下等陳佩琪先上車，自己才坐進去。讓部分媒體猜測，是不是柯文哲不想讓陳佩琪講話。



媒體一路上詢問，“黃珊珊停權3年沒辦法被提名選2026地方選舉會太重嗎？”、“台北市長選舉要如何佈局？”柯文哲僅碎嘴，哎呀，來喔、來喔、來喔，啊？並未回應媒體提問。



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。



民眾黨中央評議委員會20日晚間決議，時任競選總幹事黃珊珊對選舉行政業務有最終核決的權力，但申報作業有諸多瑕疵，嚴重影響民眾黨黨譽，裁處停權黃珊珊3年，但黃珊珊仍具民眾黨籍，並不影響不分區“立委”之位；同案時任競總財務長李文宗、會計師端木正則予以除名。



柯文哲深陷政治獻金登載不實、京華城容積獎勵案風暴，妻子陳佩琪日前則遭疑因具公務員身份（台北市立聯合醫院和平婦幼院區中正門診主任），卻用兒子的名義開設“人頭公司”，聯醫21日將約談陳佩琪。陳佩琪昨天闡述，將請聯醫去查她在哪家公司違法兼職董監事或職員，台灣有1萬多家公司，她實在沒能力去查自己在哪一間公司兼職。