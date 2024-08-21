台南幫再出事！新系綠委林宜瑾辦公室遭搜索

綠委林宜瑾辦公室遭到檢調單位搜索。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月21日電（記者 鄭羿菲）民進黨新潮流系“立委”林宜瑾辦公室21日一早遭檢調大動作搜索。外傳是台南系統的檢調人員北上搜索，檢調也並未向媒體說明是什麼案由，僅協調媒體將通道讓給檢調人員行走。但“立法院”內傳言，林宜瑾可能涉及助理費不法。



林宜瑾選區為台南市第四選區，屬於新潮流系成員。



檢調21日一早不到9點前往“立法院”中興大樓搜索，但一度跑錯樓層到近期深陷政治獻金風暴的台灣民眾黨“立委”黃珊珊的7樓辦公室，讓媒體一度以為是台北地檢署偵辦的“政治獻金案”搜索黃珊珊辦公室，紛紛架設攝影機守在黃珊珊辦公室外，黃珊珊辦公室助理雖進進出出，但也並未向媒體說明檢調是否在內。待最後得知檢調是搜索位在8樓的新潮流綠委林宜瑾辦公室，又全數轉移到8樓等待。



外傳檢調單位是台南系統的人員特地北上，上午9點15分一度有幾名檢調人員走出林宜瑾辦公室乘坐電梯下樓，但並未向媒體說明任何資訊，現場也還留有一名警方人員協調媒體不要堵住走廊，讓個走道給檢調單位行走。



林宜瑾在2020年“立法委員”選舉，在台南市第四選舉區以接近六成得票率，首度參選便順利當選。在2024的“立委”選舉中，以57.48%的得票率連任成功。