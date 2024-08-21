新青安房貸失控釀危機　台“央行”急踩煞車

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／在銀行房貸水位爆滿的情況下，各銀行開始緊縮房貸授信並上調房貸利率。台“中央銀行”總裁楊金龍6月時認為新青安問題“財政部會解決”，不願越俎代庖，近期卻開始密集個別約談各銀行總經理，直接要求全面減降不動產放款目標。楊的態度幾乎180度大轉變，說明新青安已成為難以控制的大火，光降溫遠遠不夠，“央行”已經沒有選擇，只能拿“冰”往火上澆。



根據《中時新聞網》報導，新青安是賴清德競選時的政策，加上提出單位是“財政部”，“央行”就算有意見，也不好對“財政部”指指點點，作壁上觀並不意外。



但新青安造成的亂象，真的衹有“濫用新青安”嗎？顯然不是。“財政部”出手嚴抓新青安的人頭戶，要求貸款期間不可轉租，認為補貼款項應該“用在刀口上”，卻忽略新青安的問題早非濫用，而是造成房價失控。外溢效應已是金融危機，更可能是“國安”危機。



講更直接些，別說人頭戶、違法轉租，許多房市小白去申請新青安，多抱著寬限期5年內不用繳本金，寬限期到期前賣掉，依照台灣房市過往只漲不跌的走勢，搞不好還能賺一大票，這是不折不扣的“炒房”。當小白都能靠新青安空手進場，房價當然直線狂飆。



結果就如同大家所看到的，上半年房貸餘額增加新台幣5003.99億元，逼近2023年全年房貸增量的近8成，6月底公銀房貸餘額創下10兆5405億元新高紀錄，單月年增率10.21%創三年新高，暴衝的房價、失控的房市，這些都是新青安所帶來的外溢效應，已非查人頭戶能解決。



“央行”清楚房貸餘額暴增可能造成的後續隱憂，更無法忽視若無法正常還款造成銀行的呆帳壓力。面對新青安已經不只是小火，快要釀成森林大火，已顧不得“財政部”感受，只能站上第一線，要求各銀行減降不動產放款目標，並提出改善方案。



“財政部”或許沒有想過，當初為政策買票提出的新青安，如今情勢已經失控，不只是千古難得一見的“限貸令”，更讓“央行”罕見在理監事會前出手，下達最後通牒，顯然是“央行”也意識到問題的嚴重性，拖不到理監事會，這房市風暴能否順利落幕，恐沒那麼容易。