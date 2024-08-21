黃珊珊停權3年　民眾黨前幕僚：政治生命結束

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，民眾黨中評會20日裁處時任競選總幹事、“立委”黃珊珊停權3年。民眾黨前中央委員張益贍20日在臉書發文認為，由於黃珊珊將因此失去代表黨競選公職的資格，形同宣告政治生命結束，所以停權3年與開除黨籍無異。前“立委”郭正亮20日在政論節目表示，民眾黨跟每個“立委”都有簽協議只能當2年，柯文哲真的要這樣強制執行嗎？那他未來在“立法院”的問政會出大問題。



張益贍表示，李文宗、端木正本來就不是政治人物，所以對他們而言，開除黨籍並沒有任何意義和影響，司法判決是否有罪，才是他們要思考的問題。



“但對於政治人物而言，選舉是延續政治生命的手段”，張益贍指出，黃珊珊被停權3年，等於是宣告未來這段時間，她不可能擔任民眾黨黨團幹部，代表黨參選包括台北市長及區域、不分區“立委”在內的任何公職，這形同宣告黃的政治生命結束，與開除黨籍無異。



張益贍認為，這次決議與其說是“保珊成功”，不如說是民眾黨主席柯文哲藉保住黃珊珊，對黨內宣告實質影響力，黃是柯在權力上的防火牆，保住她，可讓她一肩扛起假帳案政治責任，同時，可化解黨內未來“清君側”的聲音，這樣未來黨內就無人會再挑戰柯，“台灣未來3年，還是得忍受一位天天講X話、滿口謊言，頻繁進出地檢署及法院的黨主席。”



根據《中時新聞網》報導，郭正亮20日在政論節目《麥玉潔辣晚報》中表示，停權不等於除掉不分區，基本上民眾黨本來有三個方案，第一個就是除名，開除的話就代表不分區一定沒有了，另一個就是停權附加自己的辭職聲明，黃珊珊顯然不願意辭職，所以就只剩下停權，這就是第三個方案，等於是過了最輕的方案。



郭正亮說，事實上民眾黨跟每個“立委”都有簽協議，每個人只能當2年，不知道會不會落實這個2年條款，柯文哲真的要這樣強制執行嗎？那他未來在“立法院”的問政會出大問題。