陳玉珍率團赴北京　爭取十一迎陸客

藍委陳玉珍受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍金門縣“立委”陳玉珍今日下午偕黨籍金門縣議長洪允典及金門議員、金門與台灣觀光業者赴北京，希望協調開放陸客到金門以及台灣本島旅遊。陳玉珍表示，由於大陸10月1日開始放長假，希望陸客屆時可到金門旅遊，這對兩岸關係也是注入很強的活水，盼圓滿促成。



此行由陳玉珍陪同，金門縣議會議長洪允典擔任團長帶領金門縣議員，同行者還有台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信以及金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等人。



陳玉珍今日上午在“立法院”受訪，當時民進黨“立委”莊瑞雄剛受訪完畢。莊瑞雄對陳玉珍說，這次你去溝通，責任重大，溝通不好怎麼辦？要翻桌嗎？陳玉珍則胸有成竹微笑表示，會順順的。



陳玉珍表示，今天金門縣議長洪允典將率領過半數的金門縣議員到北京，從金門循小三通到廈門，再飛北京，而她自己則是下午從桃園飛北京，這次行程主要是與國台辦見面，討論開放陸客到金門觀光旅遊的事情。



陳玉珍指出，她的期待是，由於大陸10月1日開始是長假，希望在這個時間點之前，可以促成開放陸客到金門。0214金門事件已經妥善解決，接著滯留大陸的胡姓釣客也已回到金門，希望兩岸雙方可以漸漸恢復默契與善意，所以這次和國台辦見面，希望能讓大陸觀光客到金門觀光，這是一件好事。

