李孟諺小三住“樺福水悅”？傳廉政署要查

李孟諺與一名張姓女子爆不倫戀，又扯出案外案，傳廉政署已介入調查。（照:截自PTT 資料照） 中評社台北8月21日電／“交通部”前部長李孟諺19日遭爆不倫戀，火速請辭獲准，但相關案件仍持續延燒。爆料提到這起事件的女方，住在遠東航空前董事長張綱維旗下集團的高級社區“樺福水悅”，李又曾被出與張綱維會面，涉及公務引發廉政署關注，將進行瞭解。



歷任“交通部長”、“行政院秘書長”、台南市代理市長、台南市政府秘書長的李孟諺遭爆料外遇已10年，張姓小三也被起底，曾做過八大行業。而爆料內容提及，該女住在新北永和的高級社區“樺福水悅”，而李孟諺上任前接連被爆出與張綱維見面、和其委任律師喝咖啡等爭議，引發外界討論。



據《風傳媒》報導，令廉政署注意的是，李孟諺的張姓小三在“樺福水悅”這棟大樓內所住的房子約莫27坪，目前行情約新台幣3千萬元，而該建案又是張綱維相關事業有關，廉政署將進行瞭解。李孟諺是否能從官場安然下莊，可能還要過廉政署這關。



報導也提到，廉政署現在的大老闆“法務部長”鄭銘謙曾任台南地檢署檢察長，在南檢任職期間因公務與南市府互動關係良好，也很早就認識李孟諺。檢方官員不諱言，鄭銘謙與李孟諺算是有點情誼，在賴清德打貪、打詐、掃黑的政策下，該調查的還是要調查。