綠委林宜瑾疑涉助理費案　檢方南北大搜索

綠委林宜瑾辦公室遭檢調人員搜索，檢調人員抱出一箱資料。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月21日電／綠營“台南幫”再出事？民進黨新潮流“立委”林宜瑾“國會”辦公室與台南服務處今天無預警遭檢調搜索。據指出，這次查案由台南地檢署發動，與“立委”助理費有關，直到上午10時30分左右抱出一箱的資料，但相關人員面對媒體詢問均未說明緣由及案情。



林宜瑾位於台南永康區的服務處上午也同步遭搜索且外面停滿調查處的車。至於詳細原因仍待說明。據指出，檢調人員是今早8點多來到林宜瑾永康區中山南路服務處，這裡也是子弟兵南市議員朱正軒的服務處，兩人聯合服務處長期經營地方累積口碑，傳出遭搜索地方相當震驚。



今天稍早傳出民眾黨“立委”黃珊珊的“國會”辦公室因政治獻金風暴遭檢調搜索。但據瞭解，檢調一早是直衝同屬“立法院”中興大樓、位於黃珊珊辦公室樓上的的民進黨“立委”林宜瑾辦公室搜索。台南地檢證實檢察官率隊北上偵辦，但不便透露案情。



林宜瑾服務處附近商家說，平常該服務處約9點不到僅有不少人出沒，今早8點多有看到疑似檢調人員來訪，隨即進入屋內，大門鐵門隨即拉下都未再開放。



對此，“立法院”發布新聞稿指出，有關今天上午檢調搜索“立法院”委員研究室，是依法及“立法院”往例由檢方通知院方後，院方派人陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。



林宜瑾也立即在臉書發文表示，她要向所有支持者報告，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為民意代表，她都會以身作則，配合司法調查釐清案情。她強調，清白太廉價，大家都會講，日後就讓證據說話，“司法終將證明我的坦蕩”。



林宜瑾現年54歲，野百合學運出身，1998年當選台南縣第14屆議員，隨後連任6屆，2020年轉戰“立委”，順利當選台南市第四選區“立委”。



林宜瑾過去曾任賴清德“國大代表”服務處主任，被視為賴清德嫡系人馬，日前參選民進黨中常委因抽籤失利而落馬。而今被檢舉涉詐助理費，南檢檢察長鍾和憲並未因林宜瑾的身分而忌憚，反而從南部北上直驅“立法院”中興大樓搜索。