藍委廖偉翔：挺謝國樑直球對決　阻惡意罷免

國民黨籍“立委”廖偉翔與台中市長盧秀燕在公開活動同台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，藍營大咖9月將赴基隆幫謝站台，號召支持者反罷免。之前被青鳥團體點名罷免的國民黨籍“立委”廖偉翔接受中評社訪問表示，支持謝國樑號召反罷免，因為“直球對決”優於“冷處理”，市長為多數人支持當選，不應被少數惡意操作罷免，犧牲多數選民的利益，正反方充分表達意向，是正確的作法。



對於謝國樑案可能引發罷免潮，廖偉翔認為，選民眼睛是雪亮的，謝國樑罷免的正當性不足，他相信謝能夠挺過去，可望有示範效果，不會引發罷免潮。他個人也不畏懼，會繼續做好民代職責，並用實際政績爭取選民支持，若真的有人發起罷免，他也尊重民意。



先前民進黨支持民眾發動“青鳥行動”，將矛頭對準在野黨“立委”，並點名多位委員揚言罷免，廖偉翔就在其中。對於謝國樑罷免案10月投票，廖21日出席“台中鍋烤節頒獎典禮”向中評社表示，謝國樑罷免案是否牽動“國會”罷免潮，還需要觀察，但他認為，罷免的正當性非常不足，相信選民的智慧。



廖偉翔表示，他不畏懼被點名罷免，會持續做對的事情，這段時間，無論是在“立法院”的表現、法案問政、地方建設，他都全力以赴，也有一些成果，他會拿出實際的政績爭取選民支持。當然，若有人要發起罷免，他也尊重大家的想法，畢竟是民主社會，但如果是有心人士想要惡意操作罷免，只會徒增社會紛擾和對立，非大家所樂見，也不會多數選民認同。



對於謝國樑訴求反罷免，與“立法院長”韓國瑜高雄市長任內面對罷免案冷處理的做法不同。廖偉翔說，他支持謝採取直球對決的方式，反制惡意罷免，號召支持者投不同意票優於冷處理，黨內包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等都將陸續赴基隆“挺樑”，有助於讓社會大眾瞭解，相關惡意罷免的風氣繼續下去，不只浪費社會資源，更導致政黨惡鬥，無助社會和諧與發展。



廖偉翔強調，藍營傾全力挺謝國樑市長，畢竟謝並沒有任何被罷免的正當理由，最近NET商場的事件基隆市府訴訟已4連勝，民進黨卻還要持續拿著相關指控做操作，令人不齒，理性的選民也不會認同，因此訴求反罷免，正反方充分表達意向，是正確的作法，市長為多數人支持當選，不應被少數惡意操作罷免，犧牲多數選民的利益。