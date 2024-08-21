台日執政黨2＋2會談　今東京登場

綠委郭國文（右）與李坤城在台日執政黨2+2會談前，先拜會日本國會。（郭國文臉書） 中評社台北8月21日電／民進黨與日本自民黨21日在東京舉行台日執政黨“外交國防2＋2”會談。民進黨“立委”郭國文、沈伯洋代表民進黨出席，日方則由外交部會長藤井比早之眾議員、國防部會長黃川田仁志眾議員與會。會中預計就區域情勢、全社會韌性、台日合作等議題深入交流，強化雙邊夥伴關係。



民進黨秘書長林右昌表示，這是台日執政黨直接對話的重要管道，並發展為常態性交流，盼以此持續推展台日的全方位合作。代表赴日的綠委郭國文，率新科“立委”沈伯洋等人拜會日方政要，就促進台日關係、推動合作交換意見。



台日執政黨對話首次於2021年舉行，這次是第五度舉行。民進黨指出，民進黨由郭國文、沈伯洋代表赴日出席會談；日方則由外交部會長暨眾議員藤井比早之、國防部會長暨眾議員黄川田仁志與會。預計就區域情勢、全社會韌性、台日合作等議題深入交流，強化雙邊夥伴關係。



除2＋2對話外，郭國文目前擔任“立法院”亞東“國會議員”友好協會會長，本次亦率領新科綠委沈伯洋、李坤城、吳沛憶、黃捷，拜會自民黨政調會長渡海紀三朗等日方政要，就促進台日關係、推動台日全方位的合作等議題交換意見。



郭國文指出，希望在推動“國會”外交的同時，培育更多青年人才。台日頻繁交流是在“台灣有事，日本有事”的戰略概念下進行，戰略之外也要執行戰術，這也是目前的台日合作挑戰，盼此行與日方友人共同研商如何實踐全方位合作。