沈富雄斷言民眾黨案是洗錢　將走進歷史灰燼

柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北8月21日電／台灣民眾黨政治獻金帳務風暴愈滾愈大，前“立委”沈富雄20日就表示，“我們都上當了，每天都在講這些事情，這是柯文哲的陰謀、盤算”，沈富雄提到，“柯文哲說錢沒有到任何人的口袋，怎麼會沒有？錢到某些人的口袋就是這個弊案的最原始動機，現在怎麼膽子這麼大？規模空前”。



沈富雄接著說，“這個模式就是進來的錢盡量少報，出去的錢就浮報，搞來搞去就有差額，這就是洗錢，洗錢的目的就是讓這個差額跑到大家要去的地方”，沈富雄提到，“柯文哲說錢沒有到任何人的口袋，怎麼會沒有？錢到某些人的口袋就是這個弊案的最原始動機，現在怎麼膽子這麼大？規模空前”。



沈富雄預言，“我覺得檢調的速度會很快，我認為民眾黨和柯文哲正在烈火中焚燒，民眾黨會走進歷史的灰燼”。



針對該案，民進黨中評會昨約談時任競總總幹事、“立委”黃珊珊、時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正3人。歷經將近4小時討論做出決議，李文宗、端木正開除黨籍，黃珊珊則停權3年。黃珊珊不分區“立委”未受影響。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，“現在想來想去我們都上當了，每天都在講這些事情，重大的事情都不講，所以這是柯文哲的陰謀、盤算，柯文哲跟黃珊珊是狼狽，互相利用，柯文哲把黃珊珊丟出來，就可以讓大家討論，對案情沒幫助的”，沈富雄指出，“我覺得最匪夷所思的是，柯文哲的競辦一開始的時候，是沒有壞人進去的，後來錢多了，這個錢一多，邪念就讓心動了，不約而同大家漸漸運作出一個模式出來了”。





