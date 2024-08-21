韓國瑜接待新竹清大退休教職訪團　逗笑大家

韓國瑜與新竹清大退休教職員工聯誼會訪團合照。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”翁曉玲今日率新竹清華大學退休教職員工聯誼會訪團參訪“立法院”，國民黨籍“立法院長”韓國瑜特地現身，到議場大門口前與訪團合影留念。韓國瑜笑著對大家說，雖然自己大學沒考上清華大學，但今日接待清華大學的貴賓非常開心。韓幽默發言逗得大家笑開懷。



翁曉玲為德國慕尼黑大學法學博士，曾任通傳會（NCC）委員，出任國民黨不分區“立委”以前，在清華大學科技法律研究所擔任副教授。



翁曉玲今日率清華大學退休教職員工聯誼會訪團約30人參訪“立法院”，成員包括前清華大學校長陳力俊。



韓國瑜今日公務繁多，仍撥出5分鐘時間與訪團合影留念。訪團成員看到韓國瑜現身後，紛紛鼓掌熱情高喊“院長好”，能感受到韓的人氣非常旺。韓也揮手向大家致意，並表示自己時間有限，沒辦法好好招待大家，很不好意思。



不過韓國瑜特地說，雖然自己大學沒考上清華大學，但是今天能夠接待來自清華大學的貴賓，真的感到非常開心。韓幽默發言，把全場逗得樂不可支。



最後由陳力俊代表訪團致贈紀念品給韓國瑜，是一幅畫作，上頭是喜鵲站上樹梢，命名為“喜上眉梢”。