李艷秋析柯文哲3動作　靠向深綠換過關

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，民眾黨中評會昨日決議，時任民眾黨主席柯文哲競辦總幹事黃珊珊停權3年。資深媒體人李艷秋今日在臉書發文指出，這次決議只是做做樣子，她並點出民眾黨帳務案爆發後3個關鍵動作，研判柯文哲“靠向深綠、冷眼對藍”，想藉此過關。



對於中國國民黨主席朱立倫送暖，盼度過危機，而柯文哲則不領情，直言場面話大家都會講。對此，李艷秋認為柯文哲近來3動作別有深意，第一“找陳水扁為青年營上課”、第二“緊靠獨派、不領情國民黨溫言好語”、第三“拖國民黨下水、不指責民進黨”，可以看出柯靠向深綠、冷眼對藍，為求放過，會有更多向民進黨交心動作；至於國民黨，只是可以隨意拋棄的工具。



李艷秋說，民眾黨繼續裝模作樣，假到最高點。看到黃珊珊每天開記者會，說明新台幣99元雜支，誤登為98元之類的帳，不得不搖頭，這個黨都要團滅了，還繼續裝模作樣，假到最高點。柯文哲什麼都“不知情”，4月“監院”就因為資料不符，退回選舉獻金的申報，幾億元的金額他問都不問，真把支持者當草？原來公開透明、理性科學，都是假的，無能與高傲是真的。



李艷秋說，柯文哲在假帳爆發的這段期間，有3個動作別有深意：



第一、他邀請國際認證的洗錢貪污犯陳水扁，為民眾黨的青年營上課，柯P到底希望小草們從陳水扁身上學到什麼經驗？



第二、在緊靠獨派的同時，柯文哲不忘對國民黨酸言酸語，冷嘲熱諷。



李說，在假帳案爆發後，國民黨小心翼翼，溫言好語，還約束黨內不要攻擊柯文哲，就怕得罪柯P，壞了藍白的合作。可是柯P沒客氣的，劈頭就要國民黨不要說場面話，“我們的問題自己解決”。就算國民黨說的是場面話，柯P說的也是廢話和渾話。