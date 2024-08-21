檢方南北搜索賴系綠委　藍委：綠派系鬥爭嚴重

國民黨團書記長洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月21日電（記者 張嘉文）台南地檢署今早南北同步搜索賴清德嫡系民進黨台南“立委”林宜瑾“立法院”辦公室、台南市永康區服務處，震驚政壇。中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷今天對此表示，這段時間政壇確實非常動盪，外界認為可能是民進黨內部派系鬥爭所引起，這對社會整體發展絕不是好事，這種內鬥其實消耗的都是台灣社會的能量。



國民黨“立委”李彥秀也說，從前天的李孟諺案，到今天林宜瑾辦公室遭無預警搜索，顯然並非巧合，民進黨內的派系鬥爭“刀刀見骨”、“一刀斃命”，而且顯然是有謀略有步驟，就是要讓沒有從一年前“陳宗彥事件”學到教訓的賴清德感到芒刺在背、寢食不安。



林宜瑾是賴清德嫡系、新潮流子弟兵，更被歸類為“新賴系”的核心成員。上個月民進黨中常委改選是因籤運不佳，而未當選民進黨10席中常委。



洪孟楷今天在“立法院”對此表示，目前相關案情都還有待進一步消息的釐清，過去到現在他一直都呼籲，不管是什麼樣的政治人物，都要為自己負責。包括前“交通部長”李孟諺遭爆料婚外情請辭，加上林宜瑾辦公室遭搜索，確實這段時間政壇非常動盪。



洪孟楷說，外界認為這個是民進黨內部的派系鬥爭，這絕對對社會整體發展不是好事，且這樣的內鬥，消耗的都是台灣社會能量。



李彥秀則回應說，從李孟諺到林宜瑾，後續政治效應對賴清德來說，無疑是政治海嘯般的反撲。一個月前，蔡英文嫡系，也是過去民進黨大阿哥鄭文燦被收押，她就曾提出警告，“賴清德在羽翼未豐，腳步未站穩之際，就打破派系共治的傳統，急於當民進黨的共主，恐怕將面臨反賴陣營的全面反撲。”



李彥秀強調，從前天的李孟諺案，到今天林宜瑾委員辦公室遭到無預警搜索，顯然並非巧合，賴清德處處充滿權力危機感，急於成為共主，卻缺乏宏觀戰略與謀略，想到什麼就說什麼、想到什麼做什麼，後續是否還會引發更大的派系廝殺？恐怕是民進黨內最熱門的話題。