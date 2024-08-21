促統大會　台灣孫文南院：堅定祖國統一大業

孫文南院執行長李正圻率成員9人出席大會。（中評社） 中評社香港8月21日電／全球華僑華人促進中國和平統一大會（促統大會）20日及21日在香港會展中心舉行，這是該會繼2010年之後，再次於香港舉行。來自台灣的孫文南院執行長李正圻率副院長許綿延、副院長廖毅峰、顧問蕭引鳳、青年部主任徐尚賢、青年部委員鄭安棋、青年部委員王國源一行九人出席大會。



由中國和平統一促進會香港總會主辦的全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行，主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”，這是時隔14年再次在香港舉辦。來自全球逾50個國家和地區，近180個統促會組織和僑團的華僑華人代表，以及來自內地、香港、澳門、台灣地區的各界代表，約1200人參加了此次大會。



孫文南院執行長李正圻指出，身為炎黃子孫的台灣人，大家都是在台灣的中國人。居住於中華兩岸的中華民族，本來就是血濃於水、血脈相連，打斷骨頭連著筋的同胞。無論從歷史、文化、社會、經濟的角度來看，台灣與大陸都是謀求未來發展的利益共同體。



李正圻強調，台灣人尤其是南部人，應該要親眼見證中國大陸的發展，親身感受大陸人對台灣同胞的感情，不應偏聽民進黨的去中國化謬論，不該被民進黨的以外謀獨欺騙洗腦，台灣人應當堅定反對“台獨”促進祖國統一大業，共創中華民族偉大復興！

