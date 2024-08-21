柯遭爆早知帳目不實　戴利玲發聲明幫澄清

戴利玲聲明。（中評社） 中評社台北8月21日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，台媒《鏡週刊》昨天報導柯文哲、時任競選總部總幹事黃珊珊4月早已知情帳目不符，遭黃駁斥。時樂、尼奧公司負責人戴利玲21日發表聲明力挺黃珊珊指出，從未證實早已知道申報帳目有誤，針對媒體報導不符事實的部分，簡要聲明澄清。



台媒《鏡週刊》昨天報導柯文哲、時任競選總部總幹事黃珊珊4月早已知情帳目不符，黃珊珊在下午的記者會上駁斥該則報導捏造不實消息誤導社會大眾，非常惡毒。《鏡週刊》則回應報導有所本，戴利玲稱，“柯文哲也跟她通過一次電話，柯在電話中也向她表示很不好意思，會詳查此事，她不能私了或把此事吞下去，不然就會成為共犯”，足見柯文哲與黃珊珊對政治獻金帳目出包都早已知情。



柯文哲深陷2024政治獻金帳目登載不實爭議，整起事件起源是8月9日時樂公司負責人戴利玲發表聲明，澄清有一筆柯競辦新台幣500萬元費用非時樂承接業務。台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可公司負責人李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。



政治獻金案開第一槍的時樂、尼奧公司負責人戴利玲21日發表聲明，對於媒體報導內容與事實不符，



一、本人從未證實柯文哲與黃珊珊早已知悉申報紀錄的帳目有誤。



二、8月11日晚上7點多，方與柯文哲通話，柯文哲回應其不知申報紀錄帳目有問題，向她口頭致歉，並表示將會大規模查帳、儘速處理相關爭議。



三、本案已進入司法程序，她也已向檢調單位據實陳述，她無意捲入政黨紛爭或成為攻擊任何人的工具，並希望能恢復平靜生活。基於偵查不公開原則，僅針對媒體報導不符事實部分，簡要聲明澄清，並請檢調機關儘早查明事實。