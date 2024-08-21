盧秀燕訪美二進二出　藍肯定成果綠砲轟

民進黨台中市議員砲轟台中市長盧秀燕訪美二進二出是作秀。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月21日電（記者 方敬為）台中市議會今天召開臨時會，安排中國國民黨籍台中市長盧秀燕專案報告訪美成果，其中，藍、綠議員對盧秀燕為防颱整備，台、美兩地“二進二出”態度大不同。藍營肯定盧外交、救災兩不誤；綠營則痛批盧秀燕作秀，不只外交成果弱，還耽誤救災，根本是為了自己的政治大位鋪路！



盧秀燕答詢強調，她在警報解除後才出訪，“過程決策壓力也很大”，但要兼顧防災與外交誠信禮儀，才會有二進二出，這次去美國，包括僑胞與台中企業都非常開心，且設定的出訪4大任務目標都有達成，在城市外交與關懷僑胞方面都有所進展。



盧秀燕21日出席市議會臨時會備詢，向大會專案報告今年7月22日至31日訪美成果。由於22日深夜啟程後，碰到凱米颱風侵襲，盧秀燕當機立斷返台坐鎮指揮，並於26日再次赴美與訪團會合，台美兩地“二進二出”，創下另類紀錄。



民進黨籍議員陳俞融、張芬郁、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、謝家宜聯合質詢，砲轟盧秀燕二進二出根本是場“政治秀！”訪美一定要有我、災後重建卻不必有我，盧秀燕26日再次啟程訪美，當天台中和平區梨山橋斷、停電6天，不見市長關心，難道偏鄉的市民不如美國的僑胞？



盧秀燕強調，她是根據警報資訊決議再次出訪，當時災害警報已經解除，加上她與聖地牙哥的市長早就約好了，為了外交禮儀與誠信，她必須去，其實在決策的過程中，自己的壓力也很大，但防颱工作與城市外交工作都很重要，她都要做好，才會有這樣的決策。



國民黨籍議員劉士州、陳政顯、林沛涵、朱暖英、賴義鍠等人則肯定盧秀燕外交、救災兩不誤，且要論出訪次數，盧秀燕直到第二任期才開始陸續安排出訪事宜，不像民進黨籍前台中市長林佳龍，第一任期4年就出訪十多次，呼籲綠營檢視不應該雙重標準。