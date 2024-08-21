台鐵公司化高層先加薪4成　工會批人神共憤

藍委洪孟楷與台鐵產業工會召開“安全改革別做半套，基層參與才有保障”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月21日電（記者 張嘉文）台鐵公司化啟動首項改革，外傳是調漲董事長及總經理薪資，每月領近新台幣20萬高薪，調薪幅度達40%且可回溯。對此，台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇21日痛批，這項改革只肥高層，質疑董事長會在第一線跟員工一起安撫不理性乘客嗎？強調該改革活生生上演、證實公營事業是酬庸及肥貓的說法，簡直是人神共憤。



根據台鐵工會公布的資料，台鐵尚未公司化前，局長本薪（800薪點）為6萬2540元，加上專業加給3萬7940元、專業加給增支8440元、主管加給局長2萬3780元，若還算上留才津貼2000元，總計月薪13萬4700元。台鐵公司化後，董事長與總經理從今年1月起調薪為19萬1380元，等於薪資調漲5萬6680元，調薪幅度高達40%。



中國國民黨籍“立委”洪孟楷今天與台鐵產業工會在“立法院”召開“安全改革別做半套，基層參與才有保障”記者會，批評台鐵公司化改革竟是“只肥高層，忽略基層”的改革。“交通部”政務次長伍勝園昨天還表示，是依照相關規定評定，另基層員工待遇目前也再做適當設計。



與會的朱智宇表示，這是人神共憤結果，公司化的第一項改革在待遇提升，竟然就是董事長跟總經理。今年6月進來的第一線從業人員到現在，都還沒有辦法看到待遇差別，是否能適用這些津貼還沒有定案，但已經在第一線工作。今年“行政院長”卓榮泰說要調高軍公教薪資4%，想不到台鐵高層是調升40%，這是不合理的調薪幅度。