陳玉珍：美國民主黨重申一中政策是正面訊息

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月21日電（記者 楊騰凱）美國民主黨19日通過的“2024年版黨綱”，內容提及避免美中競爭變成劇烈衝突，並重申美國的一中政策。中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日表示，這對台澎金馬是正面訊息，可避免台海兵兇戰危，兩岸平順對世界和平有利。



美國民主黨全國代表大會19日起在芝加哥舉行，首日通過“2024年版黨綱”，內容提及將持續負責任地管理與中國的關係，避免美中競爭演變成衝突。新版黨綱還首度納入對台“六項保證”，並重申美國的一中政策，堅定承諾維持台海和平與穩定。



陳玉珍今日受訪時表示，看起來民主黨的政策是不希望台海之間有大衝突，民主黨這次重新提到有一陣子沒有提到的一中政策。在美中關係的部分，他們也希望減少衝突，所以他們還是希望台海局勢穩定平衡。



陳玉珍指出，這樣子的動作對我們而來是正面的，如果中美減少地緣政治衝突，我們很多產業的壓力比較不會這麼大，她也一直覺得，兩岸平順對世界和平有利。



陳玉珍表示，民主黨黨綱，就是他們“總統”當選人的施政依據，這對台澎金馬還說是正面的訊息，可以避免台海局勢像過去一段時間大家所認為的兵兇戰危，這個非常正面。