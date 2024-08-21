美民主黨新黨綱　李彥秀：和平兩岸符合美利益

藍委李彥秀受訪。（中評社 資料照) 中評社台北8月21日電（記者 張嘉文）美國民主黨全國代表大會19日通過2024年版黨綱，恢復四年前刪除的“一個中國政策”，同時放入所謂對台“六項保證”，稱民主黨政府會“持續確保兩岸任一方不會片面改變現狀”。中國國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天表示，民主黨新黨綱主要目的是與共和黨上個月通過的新黨綱進行區隔，總體重點包括，明確的戰略目標、正常的美中關係、穩健的經濟貿易、和平的兩岸關係，才最符合美國最高國家利益。



民主黨新版黨綱，相較前兩次黨綱突出支持兩岸對話，最新黨綱強調對現狀改變的擔憂；此外，這次黨綱獨立“中國”章節，台灣政策名列其中，詳述基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策內涵，並表示民主黨政府會“持續確保兩岸任一方不會片面改變現狀”；黨綱稱中國是美國最重大的戰略競爭對手，美國將結合歐洲等盟友，延續對中激烈競爭。



李彥秀今天對此表示，民主黨新版黨綱其中有三個重要觀察點：



第一，在戰略上，美國將中國視為最重大的戰略競爭對手，這也是拜登政府的基本立場。實務上，美中各領域高層互訪與對話逐漸恢復，“去風險化”（de－risking）取代美中完全“脫勾”（decoupling）的方向也逐漸明確。



第二點，在貿易上，民主黨新黨綱抨擊特朗普加徵關稅對美國家庭造成的衝擊，民主黨也會持續發展近岸外包（near－shoring）以及友岸外包（friend－shoring）在全球化與貿易壁壘間取得平衡。

