周台竹：“賴政府”應速撤禁團令　緩和緊張

台前駐荷蘭代表、民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月22日電（記者 張穎齊）兩岸關係多變，台前駐荷蘭代表、台灣民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹接受中評社專訪表示，兩岸關係已夠緊張了，民進黨政府應趕快解除赴陸觀光禁團令，對大陸釋出善意，聽取反對黨的聲音，台灣此事更該團結，官方若不易進行，民間先行改善。



周台竹說，兩岸旅遊交流應該再開放些，民間交流有助降低緊張關係，希望彼此釋出點善意，執政黨講過兩岸維持交流，那講過的話就應趕快付諸現實，解除禁團令。



周台竹，美國喬治華盛頓大學外交碩士，警察大學體系出身，1982年起服務於台“外交部”，擁有37年外交生涯，歷任駐荷蘭代表、“外交部國際組織司長”、北美委員會秘書長、台北市政府發言人、兼任市長室涉外事務總監、公訓處長、民眾黨秘書長。現任民眾黨主席辦公室涉外事務總監、“民主基金會”民眾黨代表、董事。



周台竹說，台海被世界認為是極有可能發生戰爭的地方，兩岸就應該要有更多交流，若官方無法，民間應先行，增加多點潤滑劑。希望賴清德能多聽聽反對黨的聲音，政黨之間不是敵對，面對兩岸重大交流議題，更該團結。



關於藍綠白的兩岸政策，周台竹強調，民進黨很明顯就是想操作抗中，國民黨則比較軟弱，都沒有真正捍衛台灣尊嚴，民眾黨則主張“台灣自主、兩岸和平”，沒有變過。當然在對美國的路線，藍綠白都會親近，至於兩岸關係，民眾黨不會像民進黨一樣暴衝，也不會像國民黨一樣軟弱，民眾黨講的話會比國民黨更清楚，面對兩岸關係的處理，是公開透明，從柯文哲當台北市長8年任內，台北、上海雙城論壇，所有重大會議紀錄都公開上雲端。

