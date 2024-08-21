陳玉珍啟程赴北京　有信心帶回好消息

陳玉珍在桃園機場第二航廈出境大廳接受中評社訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍金門縣“立委”陳玉珍今日下午啟程出發前往北京，她在桃園機場接受中評社訪問表示，此行最重要的任務就是22日下午和國台辦主任宋濤會面，希望能當面溝通協調，積極爭取在10月1日大陸放長假前開放陸客到金門觀光旅遊，她抱持正面樂觀的期待，也有信心能帶回好消息。



陳玉珍今日下午約12點30分抵達桃園機場第二航廈出境大廳，預計將搭乘下午3點05分的長榮航空BR716班機，在傍晚6點35分抵達北京首都國際機場，隨即展開為期4天3夜的行程。



陳玉珍指出，此行是由金門縣議會議長洪允典率領逾10位金門縣議員胡包括金門與台灣在內的業者共約20多人，主要就是專程去溝通開放陸客到金門觀光旅遊的事宜。金門縣議員一行人在昨日就已經從金門先出發了，她因為今早還在台北開選民協調會，所以才會從桃園出發，到北京後就會和金門縣議長和議員會合，預計24日下午返台。



陳玉珍說，此行她最重要的任務就是爭取陸客到金門觀光旅遊，不管是團客或自由行都能開放，也希望能先恢復陸客到金門觀光，然後再進一步探討陸客到台灣觀光的相關事宜，大家都抱持著相當正面的樂觀期待，也希望能獲得好的結果。



陳玉珍強調，由於10月1日是大陸的長假，所以她相當期盼能趕在10月1日大陸放長假前落實開放陸客到金門觀光，這些金門業者的期待，她都將會在22日下午拜會國台辦主任宋濤時當面表達溝通，她也有信心能帶回好消息。