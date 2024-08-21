賴系出事與她有關？陳亭妃：我沒這麼厲害

陳亭妃。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電（記者 黃筱筠）民進黨賴系人馬、新潮流“立委”林宜瑾“立法院”辦公室與台南市永康區服務處，早上同步遭到檢調搜索。媒體詢問是否台南初選競爭、“立委”陳亭妃放出來的消息？民進黨“立委”王世堅在中常會前受訪表示，陳亭妃是光明磊落的人，絕對不會搞這種小動作，絕對是誤傳。陳亭妃跟這件事情完全無關。



王世堅也暗指林宜瑾說，自己做什麼事情就自己解釋清楚就好。



陳亭妃今天低調現身，在中常會開始將近20分鐘之後才低調上樓開會。她被媒體詢問時表示，“我沒那麼厲害，我們今天是來開中常會”，“開中常會比較重要，我真的不清楚”。



林宜瑾南北辦公室同步遭到檢調搜索之後，民進黨下午召開中常會，許多關鍵的台南“立委”都非常低調，賴系子弟兵林俊憲在中常會召開時間之後，還沒有看到人。而陳亭妃則在會議召開後，媒體陸續上樓之後才低調現身。



民進黨“立委”莊瑞雄一走進黨部樓下，看到媒體都還沒有問就說“毫無所悉”，媒體追問什麼毫無所悉，他還反問記者說，要問七樓（指民眾黨“立委”黃珊珊）還是八樓（林宜瑾）。



媒體詢問這是黨內內鬥嗎？莊瑞雄表示，亂講，“黑白講”。



至於賴系接連出事是否“台南幫”成為箭靶？莊瑞雄說，司法案件不宜過多評碖，“你們寫了我才知道”，真的不知道無從回應。