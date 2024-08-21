訪美爭取輝達進駐台中　盧秀燕自信有優勢

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月21日電（記者 方敬為）無黨籍台中市議員林昊佑今天質詢指出，中國國民黨籍台中市長盧秀燕上月訪問美西，其中安排科技大廠參訪，專案報告提及要爭取輝達（NVIDIA）到台中設置營運總部，是否有譜？盧秀燕答詢表示，“中央”先前已提到北台灣有電力供應不足的問題，因此輝達到台灣中南部會是首要考慮，而台中有完善的AI與晶圓半導體產業鏈，是一大優勢，會持續爭取。



台中市議會21日召開臨時會，安排盧秀燕專案報告訪美成果，林昊佑質詢表示，這趟訪問行程有到西雅圖參訪科技大廠，報告中並提到，有意爭取輝達前來台中市設置營運總部，外傳輝達創辦人黃仁勳近日要來台灣參加機器人展，市府有無掌握？是否派員交流？



盧秀燕答詢表示，輝達是世界重要的科技公司，她剛才也特別提到發展科技，是台中市邁向智慧城市的重點施政方向，所以市府會努力爭取，只要對於台中發展智慧城市有利的公司，都會盡力邀請進駐台中。以輝達而言，市府已有所接觸，對方也曾經表示有相關願意會再行考慮。



盧秀燕指出，“中央”之前已說，北台灣有供電不足的問題，因此中南部會是海外科技大廠投資的選擇，以城市來講，雖然中南部很多城市都在向輝達招手，但台中有優勢，因為台中在AI、晶圓半導體產業聚落齊全，有完整的產業鏈，全台灣最大的半導體製造業外資Micron（美光），就是看中相關區位選擇台中，所以市府也有向輝達展現相關區位，持續爭取。