新竹秋遊星夜季起跑　楊文科推六福村搗蛋

楊文科今日出席新竹縣秋遊星夜季宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月21日電（記者 盧誠輝）新竹縣政府今日舉行“2024秋遊星夜季－萬聖奇幻派對”宣傳記者會，中國國民黨籍新竹縣長楊文科表示，新竹縣秋季音樂派對已邁入第4屆，今年首度攜手六福村主題遊樂園盛大舉辦，9月7日和8日下午4時30分都免費開放入園，他邀請全台遊客一起到六福村搗蛋，感受新竹縣的秋季魅力。



新竹縣政府今日舉行“2024秋遊星夜季－萬聖奇幻派對”宣傳記者會，包括楊文科、台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥、無黨籍新竹縣議員呂宛庭和鄭美琴都到場出席。



楊文科指出，秋遊星夜季活動已邁入第4屆，每年規劃不同主題，帶給各地遊客全新感受，是許多人必遊的秋季音樂盛典。今年更首度移師六福村主題樂園舉辦，以萬聖奇幻派對主題，布置3米高、身穿吸血鬼披風造型的皮皮獅氣偶，以及好客小精靈和發光互動氣球裝飾，點亮竹縣秋天的夜晚，屆時歡迎大家來拍照打卡，現場還有超過30攤市集，讓大家好看、好玩又好吃。



新竹縣秋遊星夜季活動首日將邀請人氣天團“五堅情”成員邱鋒澤、王ADEN、Jocelyn9.4.0、柏林PoLin和王詩安等實力唱匠輪番登場，第二天則由金曲樂團宇宙人、實力創作女聲魏嘉瑩、獨立樂團原子邦妮、阿蘭AC、好樂團等樂團壓軸演出。新竹縣吉祥物皮皮獅也將首度攜手六福村的吉祥物哈比和哈妮帶來精采表演。



新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州表示，秋遊星夜季2天活動期間，六福村特別開放遊客下午4時30分免費入園。除了音樂演出和市集外，周邊也規劃闖關活動，完成就有機會獲得秋遊星夜限定貼紙、鑰匙圈或螢光棒。另外，凡於活動期間入住合作旅宿，即可獲得“星夜禮包”，數量有限發完為止。另外，為了增加民眾到達會場方便，新竹縣府也提供交通接駁的服務，即日起開放預約。