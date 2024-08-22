黃正聰：台觀光逆差增　境外客不來產業困境

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月22日電（記者 方敬為）近期台灣觀光業景氣不佳，海外遊客數量不如預期，境內旅遊風氣低迷，觀光景點的暑假住房率偏低。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰接受中評社訪問表示，台灣的觀光逆差持續擴大，根據統計，今年截至7月份，出境遊客與入境遊客人數短差525萬人，國際旅客來台意願若無法提高，台灣的觀光產業恐怕陷入困境。



黃正聰提出4個措施，建議官方參考，以促進海外旅客來台，包括放寬簽證政策、舉辦國際型大規模的活動、減少產業發展限制、豐富旅遊地內涵等，需要對症下藥，才能夠扭轉觀光逆差。至於過去占來台境外旅客大宗的中國大陸遊客，除非兩岸官方的觀光政策有進一步協商、鬆綁，現階段爭取擴大其他境外客源會是觀光發展部門需要面對的課題。



黃正聰，台灣清華大學資訊博士，兼任中台灣觀光產業聯盟協會理事長、中台灣教授協會理事長，曾任“行政院”觀光發展推動委員、民宿協會全聯會秘書長、台北市政府及台中市政府市政顧問等職，研究專業領域包括生態觀光、管理資訊系統、觀光媒體設計、旅遊電子商務等。



暑假本來是觀光旅遊業的旺季，但台灣各大觀光區今年暑假的住房率卻偏低，觀光大縣南投縣的旅館住房率只有三成，屏東墾丁旅宿住房率只有五成，花東更慘淡，只剩下二成。不只台灣境內觀光市場冷，海外遊客來台人數也不如預期，“交通部”訂下今年1000萬國際旅客來台的目標，但截至7月底僅430萬人次。



對於台灣觀光旅遊業發展走下坡，黃正聰表示，主要是台灣人熱衷出境，海外旅客來台表現又不佳，導致觀光旅遊產業整體疲軟，尤其是觀光逆差持續擴大，對台灣的觀光發展是警訊，需要有效應對。

