李中：現實考量多　研判盧秀燕傾向不選黨魁

國民黨籍台中市議員李中。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月22日電（記者 方敬為）馬英九基金會執行長蕭旭岑日前公開表示，中國國民黨籍台中市長盧秀燕若有意角逐2028大選，選務、黨務合一較適宜，建議盧選黨主席，引起黨內討論。長期表態支持盧秀燕選大位的國民黨籍台中市議員李中接受中評社訪問表示，他認同理論上盧應爭取黨主席，但現實考量多，研判盧秀燕更傾向不選。



李中指出，盧秀燕為了避免在卸任台中市長之前就成為箭靶，很可能避免參選黨主席，他研判，盧秀燕可能會找一個可以信任的人代表參選，築起防火牆，藉此布局2028大選。



對於蕭旭岑建議盧秀燕選黨主席，李中表示，無論蕭是否代表馬英九的支持意向，單就選務、黨務合一的出發點而言，他很認同相關建議。他透露，當年國民黨籍前台中市長胡志強、前台北市長郝龍斌、前新北市長朱立倫，都有意爭取黨主席，最終由朱立倫出現，其實是默契使然。從馬英九時代開始，黨內就有默契，如果要選黨主席就意味著要選擇大選。



李中說，所以胡志強曾表態爭取參選黨主席，直到朱立倫表示要選，胡志強就立刻退讓，原因是黨內大家期待2016年由朱立倫出面選大選，因此讓其兼任黨主席，選務、黨務合一，這是最好的處理方式。



李中指出，近年包括朱立倫、吳敦義擔任黨主席，在協助黨內大選候選人的部分並沒有運作順利，主要在於，黨主席本身可能有私心，可能別有考量，甚至在辦理黨內初選時也看到了許多風波。因此，他認為，最好的情況是要選大位的人同時就是黨主席，這是從過去許多人總結的經驗得到的結果。



李中表示，所以理論上盧秀燕應該爭取黨主席，雖然目前看起來朱立倫有意爭取連任，但黨內許多人對朱在2024大選操盤，以及選舉結果相當不滿意，因此明年主席改選，只要有挑戰者出現，尤其盧秀燕若有意出面，應該會順利當選。