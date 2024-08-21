連勝文：全黨支持謝國樑面對反惡罷聖戰

國民黨副主席連勝文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在10月13日投票，國民黨副主席連勝文今天在中常會上表示，此罷免案沒有任何的正當性，基本上就是台灣反改革力量的匯聚，他必須要懇請全黨上下，一定要全力支持謝國樑面對這場不公不義的反惡罷聖戰。



國民黨今天下午召開中常會，由於國民黨主席朱立倫正在美國訪問，由副主席連勝文代理會議主席。



連勝文在會中發表談話指出，從未在全世界看過，會有一座城市因為一間購物商場就要去罷免市長。而謝國樑每天戰戰兢兢認真工作，也很努力在實踐對基隆所承諾的政策，謝沒有收錢，也沒貪污，罷免案沒有任何的正當性，基本上就是台灣反改革力量的匯聚。



連勝文指出，民進黨在過去8年一黨獨大，大概不願意面對或接受在“立法院”居於少數的現況，所以想要翻桌重選。他認為罷免案是牽一髮而動全局，這次反惡罷是所有在野陣營等改革力量與反改革力量的對決，這是場捍衛台灣民主的關鍵戰役。



連勝文也說，民進黨的目的就是要拿謝國樑罷免案，威脅在野黨“立委”。如果未來在野黨“立委”敢在“立法院”通過任何可能衝擊民進黨利益或權力佈局的法案、決議，民進黨就會馬上在在野黨“立委”的選區推動罷免，所以謝國樑罷免案是唇亡齒寒、牽一髮動全身。



連勝文強調，這次民進黨把基隆當作權力佈局的破口，國民黨絕對不能讓其實現，目前很多基隆市民都以為不出來投票就是在幫助謝國樑，但正好相反，要懇請黨公職人員、中常委們，號召基隆的親友，積極出來投下反對罷免的投票。