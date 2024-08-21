賴清德常會撂重話　私生活要檢點不要傷害黨

民進黨中常委陳茂松接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月21日電（記者 黃筱筠）最近民進黨“台南幫”前“交通部長”李孟諺因婚外情事件下台、前“內政部次長”陳宗彥涉及性招待事件，被南檢要求從重量刑，今天南檢也南北兩路搜索賴系“立委”林宜瑾辦公室等。據透露，身兼黨主席賴清德下午在中常會嚴肅表示，大家要謹言慎行，包含私生活等，會影響的不只是個人，會影響黨，甚至“國家”。



民進黨“正國會”中常委陳茂松在中常會後受訪說，賴清德在會議最後有提到，每個人生活紀律要檢點，不要讓民進黨再受傷害。但因為這是大家私生活，也無法說怎麼樣，最後在常會閒聊有提到這個。



至於會中是否提到林宜瑾辦公室遭到搜索？陳茂松表示，她都老江湖了，怎麼助理費也會出問題，“你問我，我問誰？”



這件事情是否跟台南初選有關，與“立委”陳亭妃有關？陳茂松也說，這個你問她，“我不知道，但我是打問號，誰會去弄這種東西”。



是否非賴系在反撲賴系？陳茂松也說，從這一任中常委上任，外界一直說什麼親賴、反賴，他都在會中坐著聽要怎麼反賴，“我就是認為對就對，不對就不對，不要去說什麼親賴、反賴”。但賴清德會中希望各位出去跟民進黨同志說，大家私生活要檢點，不要讓黨受傷害。