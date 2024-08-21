新竹出現麝香豬深夜逛大街　見警來席地就逮

麝香豬完全配合芎林所員警的引導，慢慢走到路外“落網”。（橫山警分局提供） 中評社新竹8月21日電／新竹縣芎山鄉竹林交流道附近20日深夜發現一隻麝香豬在馬路上閒逛。警方獲報到場後，頗通人性的“豬小姐”竟乖乖地聽從警員指示，蹲坐在道路上，隨後被“請上”動保處救援車，帶往新竹縣動物保護防疫所。



橫山警分局表示，昨天晚上11時50分許，接獲民眾報案稱在新竹縣芎山鄉竹林交流道附近有隻麝香豬在遊蕩。警方接獲通知，深怕豬隻遊蕩影響交通或造成事故，立派員至現場維護秩序，並疏導現場好奇觀看之民眾車輛，同時通報新竹縣動物保護及防疫所人員到場協助抓捕。



由於本月3日深夜，在芎林鄉富林路2段，曾因3隻山豬在街頭亂竄且獸性大發，造成芎林所員警到場圍捕後1員受傷。逞兇山豬最後被飼主亂棒打死，因此昨晚再傳又有大豬出沒，芎林所員警出勤時不敢大意。



新竹縣動保所表示，這頭麝香豬“小姐”已經成年，研判是隻寵物豬，健康狀況良好，情緒也算穩定。但因身上沒有晶片，始終不見有飼主出面，目前只能把牠暫時安置在比較大空間的犬舍內。7天後如果主人仍沒出面，就將開放民眾認養。



警方說明，民眾飼養寵物，應依動物保護法第5條規定，善盡飼主之管理責任，如未提供適當飼養場所，致疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可依道路交通管理處罰條例第84條規定，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。