韓國瑜肯定弘揚孝道總會　替長輩洗腳活動

韓國瑜會見中華傳統文化弘揚孝道總會訪團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午會見中華傳統文化弘揚孝道總會總會長張朝國，由於該會長期在台灣各地舉行替父母、長輩洗腳推廣孝行的活動，獲韓國瑜大力肯定，認為這項活動是珍貴的傳統，很值得推廣。



韓國瑜今日會見中華傳統文化弘揚孝道總會總會長張朝國所率的訪團15人，由於張朝國出身雲林，同樣來自雲林的國民黨籍不分區“立委”張嘉郡也到場陪同韓國瑜會見。韓國瑜致詞時特地誇獎張嘉郡“人小志氣高，腿短跑得快，這次當“立委”到處跑透透，非常認真。”張嘉郡聽到韓的介紹後，也笑著起身揮手向大家致意。



活動只開放致詞階段給媒體採訪，隨後雙方進行閉門會談。



據了解，張朝國此次希望在10月12日在凱達格蘭大道舉行萬人洗腳活動，10月10日適逢雙十節，當天會在凱道辦理雙十慶典相關活動，張朝國希望可以讓慶典舞台多保留兩天，成為洗腳活動的場地，由於韓國瑜是雙十慶典籌備會的主委，所以特地來拜訪韓國瑜進行協調。



韓國瑜致詞時表示，以前聽到張朝國會長在弘揚孝道，可能有些人會覺得有必要嗎？因為家家戶戶都很孝順，可是張朝國堅持這個理念，張朝國認為人生兩件事情不能等，一件是孝順，一件是行善，張朝國把這兩件事情化為行動，努力不懈推動，而且有非常好的成績。



韓國瑜指出，大家總是講孝順兩個字，可是大家不見得理解，孝和順是兩件事，有人孝而不順，有人順而不孝，孝是對爸爸媽媽是發自內心感恩，順則是順從地遵守父母說的話，我們通常很難把孝和順兩個字做在一起，一方面發自內心感謝父母的教養，另一方面又很順從長輩的言教身教。



韓國瑜表示，所以張朝國每次舉辦的萬人洗腳大會，總是能得到很大的迴響，因為有些人可能疏忽了對長輩的關懷，所以張朝國認為孝順不能等，才辦理這樣的洗腳活動表達孝順，這樣的傳統多麽珍貴，值得我們推廣。