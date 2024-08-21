柯文哲下令停開查帳記者會？民眾黨否認

民眾黨主席柯文哲在12日親自召開政治獻金申報說明記者會。（中評社 資料照) 中評社台北8月21日電／台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金案風暴延燒，中評會昨決議時任競選總幹事黃珊珊停權3年，且繼續擔任善後小組召集人，處理查帳事務。已連開2天的查帳記者會今起停開，傳是民眾黨主席柯文哲下令。民眾黨今天說，開不開記者會是新聞部的安排，從未有“主席下令”的傳言。



對此，黃珊珊表示，查帳小組比對相關資料後，會視情況開，沒有主席下令、不下令的問題，有必要就會開。



民眾黨昨天召開中評會，決議將時任競選總幹事的黃珊珊停權3年，中央委員、“立法院”黨團副總召的職務等黨職全部停職；時任競總財務長李文宗、會計師端木正則開除黨籍。但因查帳工作仍持續作業中，黃珊珊會繼續負責善後小組的查帳事宜。



今有媒體報導指出，黨內不少人質疑黃珊珊被停權還繼續查帳，且每日澄清反讓政治獻金之火愈燒愈大。柯的友人建議他，記者會不要天天開，等於每天做球給人家殺，應該自己查，因此柯文哲也決定不宜，下令記者會今起停開。



民眾黨發言人吳怡萱透過媒體群組表示，開不開記者會是新聞部的安排，從未有“主席下令”的傳言，請媒體報導前要先查證，不要以訛傳訛。



對此，黃珊珊表示，他們目前還在做比對，有必要時會整理好之後視情況來召開，請大家不用那麼急，因為東西很多需要一一再釐清。



至於是否柯文哲下令不要開？黃珊珊說，這沒有主席下令、不下令的問題，查帳小組比對相關資料，並彙集之後，會視情況開，不是誰下令不下令，有需要、有必要就會開。



針對外界質疑停權三年懲處，黃珊珊則說，這部分昨天已經說了，她接受中評會的決議，一切都依照黨的決議，謝謝大家關心。