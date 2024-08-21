雲林虎尾中元普渡3天湧入30萬人盼登錄文資

雲林縣虎尾鎮中元普渡活動結合傳統與創新特色，素有“北基隆、南虎尾”美譽。（雲林縣政府提供） 中評社雲林8月21日電／雲林縣虎尾鎮中元普渡活動結合傳統與創新特色，每年都吸引不少民眾參加，素有“北基隆、南虎尾”之稱。雲林縣政府表示，今年虎尾中元普渡活動3天湧入30萬人潮。雲林縣政府、虎尾鎮公所將爭取把虎尾中元普渡登錄文化資產保存，讓更多人瞭解虎尾鎮傳統民俗文化特色。



虎尾鎮中元普渡活動今年8月16至18日舉辦，有傳統7大普渡區呈現肉山、冰雕、果雕、古文物展、炮城與高空煙火施放等，各具特色。同時結合由虎尾鎮公所主辦的霹靂布袋戲人氣主角“素還真”璀璨光影秀、鬼怪踩街嘉年華、狂歡電音之夜、中元狂歡趴等活動，3天估計湧入30萬人潮。



中國國民黨籍縣長張麗善指出，虎尾的中元普渡起源於清代，現今規模的普渡成型於日據時期，雖然曾經一度中斷，1999年重啟該民俗活動。近年來在虎尾公所與雲林縣政府共同辦理下，重新定調民間俗稱的鬼月為感恩月，並推出7大普渡區“一區一特色”。每年各大普渡區都會集思廣益規劃設計獨特普渡供品，表達台灣人民慈悲感恩、慎終追遠傳統，吸引眾多民眾一起感受傳統節慶熱鬧氣氛，是台灣最具傳統與熱鬧的中元節活動，素有“北基隆、南虎尾”美譽。



虎尾鎮長林嘉弘表示，雲林縣政府和虎尾鎮公所連續多年舉辦中元文化祭活動，希望能爭取登錄文化資產保存，讓更多人瞭解虎尾鎮的傳統民俗文化特色。