柯妻看1.2億豪宅？張禹宣：只有一可能

陳佩琪。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／台灣民眾黨前新竹縣黨部前執行長林冠年19日晚間在臉書發文爆料，指民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪7月去看一戶要價新台幣1.2億元的房子。對此，媒體人張禹宣20日在政論節目指出，陳佩琪一句話3種說法自打嘴巴，最後推給兒子結婚，但柯夫婦早有將一棟房子“賣給”兒子，當時還遭質疑規避贈與稅，且柯的財產申報紀錄僅有3000多萬，就算能六成貸，貸款7200萬，但未來需月繳40萬元，錢從哪裡來？



根據《中時新聞網》報導，張禹宣20日在政論節目《庶民請上車》表示，陳佩琪被媒體追問“是否曾去看1.2億豪宅”、“是林冠年說的”等問題時，第一時間反應是“我哪有去看”，後又說“我只記得去“立院”附近逛街，沒去看過什麼房子”，而媒體追問“柯文哲說您最近確實有看房”，陳佩琪突然改口說“對啊，因為想要兒子結婚了”。



張禹宣表示，陳佩琪“三句話可以有三種說法”，自打嘴巴，最後將責任推給想讓兒子結婚，但“立法院”周邊只有小吃店、超商、“監察院”，沒地方可以逛街。



張禹宣質疑，過去有媒體報導指柯文哲透過“買賣”將台北市老家登記在兒子名下，陳佩琪也曾在臉書上提及杭州南路五層樓公寓“賣給”兒子，當時就被質疑過是在規避贈與稅，這種作法符合民眾黨強調的“居住正義”嗎？且外傳柯的兒子人在日本，名下公寓空著還要再送1.2億元的豪宅，難道兒子結婚要坐擁二房？



張禹宣也質疑，以過去柯文哲與陳佩琪的財產申報記錄，全部加起來只有約3000萬元，若要買1.2億元的豪宅，以銀行貸款六成的7200萬計算，三年寬限期後，每月要繳40萬元。柯的黨主席是無薪水、陳是公務員醫師，每月收入大約20到30萬元，“請問錢從哪裡來？只有一種可能，滿手現金不讓你知道。”