台官方證實：超微研發據點選定台南、高雄

AMD總公司資深副總裁王啟尚等人拜會郭智輝。（照片：台經濟部網站） 中評社台北8月21日電／國際大廠超微（AMD）高層今天下午拜會台“經濟部長”郭智輝，台“經濟部”證實，超微選定將在台南、高雄設立研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。



台電董事長曾文生日前表示，桃園以北數據中心一律不供電，引發外界質疑要獨厚南部縣市。



台灣具半導體產業聚落優勢條件，吸引輝達（NVIDIA）、超微等AI晶片大廠申請在台灣設立研發中心。“經濟部”今年7月核准超微申請A+全球研發創新夥伴計劃，計劃總經費達新台幣86.4億元，“經濟部”補助約33億元。



郭智輝今天接見超微（AMD）總公司資深副總裁王啟尚等人，郭智輝表示，歡迎AMD團隊看好台灣、支持台灣，與台灣科技生態系共同創造多贏成果，讓台灣持續邁向“AI矽島”，在世界扮演關鍵角色。



“經濟部”表示，超微將於台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。“經濟部”指出，超微與台灣合作是強強連結，整合台灣既有的製造能量，加上超微的先進技術，可讓雙方都在全球競爭中持續保持領先。



此外，郭智輝向超微介紹國際人才培育計劃，未來會持續培養“國內外”AI人才，並敦促加強與台灣大學合作，促進國際人才訓練及學用合一，超微團隊也表達高度興趣。



針對超微申請A+全球研發創新夥伴計劃，“經濟部”曾說明，由於超微的GPU和AI軟體平台，是採開放式的架構，同時也爭取AMD釋出更多的合作機會，共邀請33家台灣廠商共同參與研發。總計計劃將可帶動新投資150億元，每年為台灣培育AI人才超過1000人。