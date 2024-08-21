台灣房市飆漲　“央行”推“不動產減降令”

台“中央銀行”。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電／台灣房市在新青安優惠貸款催化下飆漲，民眾苦不堪言。台“中央銀行”今天證實，已找多達34家銀行到行喝咖啡，由於不動產貸款集中度已逼近歷史高點，籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度集中流向不動產貸款，並於9月6日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。



目前各界都在關注，9月“央行”理監事會議是否再度祭出打房措施，“央行”表示，必要時會調整選擇性信用管制措施。



“央行”表示，自2024年8月12日至21日分別邀請34家銀行與信用合作社聯合社總經理來行座談，會中籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度流向不動產貸款。



“央行”自2020年12月至今年6月六度調整選擇性信用管制措施，以防範銀行信用資源過度流向不動產市場，不過，“央行”直指，去年下半年以來房市交易擴增、房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率 （不動產貸款集中度）達37.4%，接近歷史高點37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。



“央行”強調，若信用資源若過度集中不動產市場，將排擠生產事業實質投資所需資金，不利經濟永續發展，銀行基於社會責任，宜引導信用資源合理配置，勿助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。



“央行”也提到，國際間有不動產市場過熱引發金融危機及經濟衰退的先例，為防患未然，台灣本土的銀行業有必要就不動產貸款集中度居高情形進行改善，但考量各銀行資產規模、營運特性有所不同，並維持市場競爭公平性，請各銀行在不影響無自用住宅民眾購屋及業者推動都市更新、危老重建所需資金前提下，依據自身經營情況，於9月6日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。