陳學聖：柯文哲票會跑光　國民黨別事不關己

國民黨籍前“立委”陳學聖接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月22日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷大選帳務風暴、京華城案，重擊支持度。中國國民黨籍前“立委”陳學聖接受中評社訪問分析，民眾黨終將元氣大傷，票會跑光，外界認為其支持者在屬性上與民進黨較接近，國民黨絕對不能擺出事不關己的態度，一定要想辦法爭取年輕人好感，不會完全沒機會，若當作無關痛癢，2026就會驗證出來。



陳學聖表示，民眾黨清廉形象重挫，2026地方選舉有沒有5%都還不知道，柯文哲科學、理性、務實形象被打破，票終將跑光。國民黨態度目前沒有標準，黨主席朱立倫是希望聲援柯文哲，底下國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平是打柯，國民黨籍台北市長蔣萬安說勿枉勿縱，黨無法掌控民代走向，黑白臉都有。朱立倫與子弟兵、國民黨籍桃園市議員凌濤，意見都不一，凌濤是要保柯、打民眾黨籍“立委”黃珊珊；反觀民進黨就一致，全面打柯、挖柯粉小草的票。



陳學聖說，當然一時半刻，柯文哲的小草都還在觀望中，可能還決定藍綠都不投，民進黨認為柯粉年輕人與他們屬性較接近，但也不是說國民黨完全沒機會，國民黨介於民眾黨倒、還不倒比較好？總之民眾黨已元氣大傷，國民黨就是要全力爭取小草，別當成無關，否則接下來2026會驗證出來。



陳學聖向中評社說，柯文哲之所以走向末路，最關鍵就是要保住黃珊珊，這是重大的錯誤政治決策，柯屆時若回頭時，可能將悔恨去年沒藍白合，一步棋下錯、全盤皆錯，外界都將責任指向黃珊珊，黃珊珊說要負責，卻也沒真的下台。



陳學聖指出，黃珊珊被停黨權3年，不痛不癢，柯繼續委以重任擔任善後小組召集人，那就全毀了，挽救不了民眾黨支持者的信心，柯識人不明、用人不當，不願壯士斷腕。

